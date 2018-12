Razkrita brutalnost, ki sta jo zagrešila pripadnika Slovenske vojske

Identificirali pet oseb

Pretepača Mariborčan in Kočevec

SELCE – Patrulja postojnske policijske postaje, ki je bila na nujni vožnji proti Pivki zaradi drugega primera, je 16. novembra okoli 2.10 na glavni cesti pri vasi Selce opazila osebo, ki je ležala na vozišču. Policista sta našla osebo, ki je krvavela in bila vidno poškodovana po obrazu. Odnesla sta jo z vozišča in ji nudila prvo pomoč. Na kraj je bila poklicana enota nujne medicinske pomoči iz Postojne, postojnska policista pa sta nadaljevala pot do vasi Kal, kjer sta uspešno izvedla postopek prisilne zaustavitve pobeglega motornega vozila v primeru, v katerem sta posredovala pred tem.V vas Selce je bila v tem času napotena druga policijska patrulja, ki je z zbiranjem obvestil ugotovila, da je pretepeni 24-letni Pivčan, ki se je v bližnjem gostinskem lokalu sprl z gosti. Poškodovanega so po nudeni prvi pomoči uslužbenci nujne medicinske pomoči odpeljali na travmatološki oddelek UKC Ljubljana na nadaljnje preglede, in sicer zaradi suma hudih telesnih poškodb.Policisti so zaradi podanih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje nasilništva (po 296. členu KZ-1), v jutranjih urah v vasi Selce opravili ogled kraja, zbrali prva obvestila in identificirali pet oseb, ki bi lahko o zadevi dale koristne podatke za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Zaradi informacij občanov in na podlagi do takrat zbranih obvestil so istočasno v vojašnici v Postojni, ob pomoči vojaške policije, izvedli postopke ugotavljanja identitete oseb, zbiranje obvestil in zaseg predmetov. V nadaljevanju je bilo opravljenih 16 razgovorov z občani in štirje postopki prepoznave oseb po fotografijah.Čez nekaj dni je bilo pridobljeno tudi zdravniško obvestilo o telesni poškodbi, iz katerega izhaja, da je pretepeni 24-letni Pivčan utrpel lahke telesne poškodbe.Na podlagi zbranih obvestil tako izhaja, da se je med 23. uro in polnočjo s kombiniranim vozilom Slovenske vojske v gostinski lokal v vasi Selce pripeljalo osem oseb v civilnih oblačilih. V tem času je bilo v lokalu že nekaj drugih gostov. Ob prihodu v lokal je teh osem naročilo pijačo. »Med popivanjem so nekateri med njimi začeli razbijati kozarce in se zapletli v verbalni prepir z gosti. Kljub temu jim je natakarica postregla še z zadnjo pijačo, da bi lahko ob 2. uri zaprla lokal. Medtem ko sta dva od pripadnikov Slovenske vojske odšla iz lokala, je preostalih šest v pritličju stanovanjske hiše, v kateri se nahaja gostinski lokal, vstopilo v kuhinjski prostor, kjer so bile tri osebe. Eden od pripadnikov Slovenske vojske je s pulta v kuhinji vzel nož in se z njim 'igral', vendar z njim ni nikomur grozil. Med zapuščanjem lokala je nato 24-letni Pivčan osebam v kuhinji namenil nekaj 'krepkih' besed, zato sta 30-letni Mariborčan in 28-letni Kočevec stekla za njim iz lokala in ga po približno 100 metrih ujela na avtobusnem postajališču pri glavni cesti. Tam sta z njim fizično obračunala. Pretepača sta se nato vrnila v gostinski lokal, kjer je eden od njiju videl natakarico, ki je v rokah držala telefon. Pristopil je, jo z roko prijel za vrat, z drugo roko pa jo udaril po obrazu in ji zagrozil, da ne sme klicati policije. Nakar se je skupina osmih moških s kombiniranim vozilom Slovenske vojske odpeljala s kraja.«Policisti bodo 30-letnega Mariborčana in 28-letnega Kočevca kazensko ovadili zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja nasilništva in uvedli hiter postopek z odločbo zaradi prekrška po zakonu o varstvu javnega reda in miru, poroča PU Koper.