Razkrinkali laboratorij, v katerem je gojil konopljo

LJUBLJANA – Na podlagi odredbe sodišča so te dni policisti na območju Bežigrada opravili hišno preiskavo pri 27-letnem moškem, za katerega je obstajal sum gojenja prepovedane droge konoplje rastline.



Odkrili so dva prirejena prostora za gojenje prepovedane droge konoplje z vsemi pripadajočimi pripomočki (luči, ventilatorji, gnojila itd.). V obeh šotorih je bilo skupno 24 sadik konoplje, višine do 135 centimetrov. Ob tem so v enem od prostorov odkrili tudi opremo za postavitev še enega laboratorija.



Moškega so kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi po 186. členu KZ-1.