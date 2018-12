Razgreteži s pestmi nad policiste

NOVO MESTO, ČRNOMELJ – Policisti PU Novo mesto so bili minuli vikend tarča razgretežev. V petek zvečer so na javni prireditvi opazili, da 28-letni Novomeščan izziva k pretepu. Ob posredovanju se je zagnal v policista in ga udarjal. Policisti so pri tem uporabili prisilna sredstva, ga vklenili in odpeljali v pridržanje. Postopek z njim so prevzeli kriminalisti in ga bodo kazensko ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja. Malo pred tem so se na isti prireditvi sprli in stepli še 30-letnik, 20-letnik, 19-letnik in 14-letnik, pri tem domnevno uporabljali tudi solzivec, zdravniško pomoč zaradi lažje telesne poškodbe pa je morala poiskati 34-letnica. Zaradi kršitve javnega reda in miru bodo dobili plačilne naloge, 30-letnika iz okolice Trebnjega pa bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma povzročitve lahke telesne poškodbe.



V nedeljo malo po 18. uri so črnomeljski policisti zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali v okolici Črnomlja. V postopku so ugotovili, da sta se sprla 18-letnik in 20-letnik. Ob prihodu policistov se 20-letnik ni pomiril, zato so ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Med postopkom je do policistov pritekel 33-letnik in zamahnil proti policistu, a je ta udarec blokiral. Napadalca so vklenili in ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja odpeljali v pridržanje. Na policijski postaji je grozil še drugim policistom. Postopek so prevzeli kriminalisti.