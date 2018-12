Razgrajal po lokalu in se nedostojno vedel do policistov

NOVA GORICA - Nekaj po 3. uri so bili obveščeni o razgrajanju v enem od gostinskih lokalov v Novi Gorici, kjer se je moški znesel nad glasbenimi instrumenti, prav tako se je neprimerno vedel do tamkajšnjih varnostnikov oziroma ni upošteval njihovih ukazov.



Moški (35), ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, se tudi ob prihodu policistov ni umiril in je nadaljeval s kršitvijo kljub ukazu policistov, naj preneha. Nedostojno se je vedel tudi do policistov. Policisti so moškemu odredili pridržanje v policijskih prostorih, pri tem so uporabili prisilna sredstva.



Novogoriški policisti bodo zoper 35-letnika zaradi več kršitev določb zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o zasebnem varovanju ustrezno ukrepali, so sporočili s PU Nova Gorica.