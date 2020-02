Denar za Gala: ravnanje mame preiskujejo kriminalisti

Predsednica društva Maus Nataša Švikart. FOTO: Facebook

Kriminalisti preiskujejo, ker naj bi bili stroški operacije in rehabilitacije dečka s prirojeno deformacijo rok nižji od zneska, ki ga je sporočala, je poročal Kanal A. Kot poročajo, naj stroški operacije in rehabilitacije v ZDA ne bi dosegli sprva predvidenih 150.000 evrov, ampak okrog 68.900 evrov.Dokumenti, s katerimi razpolagajo na Kanalu A, dokazujejo, da je bila prvotna cena operacije in rehabilitacije na Floridi 82.000 evrov, a naj bi Galova mama prejela popust. Že od konca decembra je tako že vedela, da operacija stane le še 68.900 evrov. Ker je bila akontacija v višini 8.900 evrov že plačana, pa je treba nakazati le še 60.000 evrov.Po informacijah Kanala A je Galova mama ameriškega zdravnika v elektronskem sporočilu opozorila, da ga utegne kdo od slovenskih novinarjev še kaj povprašati o ceni operacije, in ga prosila, da tega novinarjem ne razkrije.Spomnimo: poslovanje društva Maus, ki je sprva zbiralo sredstva za dečkovo operacijo, se je, saj je predsednica društva Mauspriznala, da si je od zbranega zneska izposodila 30 tisočakov.Delovanje Galove mame zdaj preiskujejo tudi kriminalisti in tako je policija potrdila, da predkazenski postopek poteka, drugih informacij pa zaradi interesa nadaljnjih postopkov še ni mogoče posredovati.Čeprav je znesek, ki naj bi bil potreben za Galovo operacijo, že zbran, akcije še nihče ni ustavil. Denar za Gala bodo v mariborskem Karitasu zbirali do oktobra letos.Karitas, ki je po zapletih pri zbiranju donacij v društvu Maus prevzel zbiranje denarja za Gala, je sporočil, da bo denar za operacijo nakazal neposredno bolnišnici, kjer bo potekala operacija.