CELJE – Na Bežigrajski ulici je v torek policija zasegla motorno kolo 27-letnemu vozniku, doma z območja Ptuja.



Vozil je brez vozniškega dovoljenja, pri vožnji ni uporabljal varnostne čelade in ni ustavil na znake policistov, pač pa je zapeljal na parkirišče trgovine in poskušal peš pobegniti, a mu to ni uspelo.



Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vožnjo so mu motorno kolo zasegli. Zaradi ostalih prekrškov bodo podali obdolžilni predlog, poroča PU Celje.