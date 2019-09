Kradel v Sloveniji, zdaj prosi za humano sodbo

Okrožna državna tožilka se ni strinjala z izrekom kazni brez prisotnosti obtoženega in zatrdila, da pisno soglasje ni dovolj.

MURSKA SOBOTA – Niti v tretje sodniku soboškega okrožnega sodiščani uspelo opraviti predobravnavnega naroka zoper 40-letnegaiz okolice madžarskega mesta Veszprém. Očitajo mu, da je skupaj z najmanj še dvema rojakoma,in, zagrešil eno največjih tatvin v Pomurju v zadnjih letih, saj je škoda, ki so jo povzročili, znašala najmanj 220.000 evrov.A Tököli se ne odziva na vabila murskosoboškega sodišča, je pa tokrat v hram pravice pisal, k pismu pa priložil tudi nekaj medicinske dokumentacije. Kot je pojasnil sodnik, obtoženi priznava vse očitke in sodišču predlaga, da mu izrečejo sankcijo brez njegove prisotnosti. S tem bi, kot pravi, želel sodišču olajšati delo in zadevo čim prej zaključiti, hkrati pa prosi »za humano sodbo, ki jo bo sprejel«.Okrožna državna tožilkase ni strinjala z izrekom kazni brez prisotnosti obtoženega in zatrdila, da pisno soglasje ni dovolj ter da se obtoženi mora udeležiti predobravnavnega naroka in se tako izreči glede krivde. Dodala je, da bo tožilstvo, če se obtoženi ponovno ne bo odzval vabilu sodišča, predlagalo, da se zoper njega odredi pripor ter se tako zagotovi njegovo navzočnost na naroku. Sodniku tako ni preostalo drugega, kot da obtoženega znova povabi na predobravnavni narok, zato je zadeva preložena na nedoločen čas.Vodja okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti Drago Farič Tököliju očita, da je s pajdašema v noči na 16. marec 2017 vlomil v poslovne prostore družbe za proizvodnjo vozil Kutsenits International v Murski Soboti. Ukradli so različne materiale, orodje, opremo, razne dele avtomobilov in avtobusov ter dve neregistrirani kombinirani vozili. Tožilstvo Madžarom očita tudi, da so že pred tem v bližini podjetja z dveh avtomobilov ukradli registrske tablice.