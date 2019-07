Prodajalki s kričanjem pregnali oboroženega roparja

MARIBOR – V četrtek okoli 18.45 je v eno od prodajaln na Betnavski cesti prišel 44-letni Mariborčan. Šel je do blagajne kot kupec, na blagajniški pult položil pločevinko pijače, nato pa blagajničarki izročil vrečko ter zahteval, da jo napolni z denarjem. Ker blagajničarka tega ni takoj storila, je z roko segel za pas, izvlekel pištolo, jo pokazal prodajalki ter ji zagrozil.



Medtem je pristopila druga prodajalka in obe z blagajničarko sta začeli vpiti. To pa je roparja očitno tako zmedlo, da je pospravil pištolo, s pulta vzel pločevinko pijače in zbežal iz prodajalne.



Med poskusom ropa ni bil nihče poškodovan.



Policisti so se nemudoma odzvali na obvestilo o oboroženem ropu. Takoj so zablokirali območje v okolici prodajalne in že po nekaj minutah prijeli osumljenca, mu odvzeli orožje ter ga pridržali.



Kazensko ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu, trenutno pa še preverjajo, ali je isti osumljenec v preteklosti morebiti izvršil še katero od podobnih dejanj na tem območju.