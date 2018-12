Priznala, nato si je premislila

Hilda Tovšak je prepričana, da je bil Vegradov posel z Delamarisom eden boljših. FOTO: Tomi Lombar

10

mesecev pogojne kazni je sprejela ob priznanju.

Takrat sem bila v hudi psihološki stiski in tarča hude medijske gonje.

CELJE – Nekdanja direktorica Vegrada, ki je septembra po petih letih prestane kazni v drugih zadevah zapustila zapor na Igu, je na predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču preklicala sporazum o priznanju krivde v zadevi Delamaris. Kot je dejala, je ta sporazum podpisala pod velikim pritiskom, bila je tudi v hudi stiski.Tovšakova, ki se je s tožilcem dogovorila o desetmesečni pogojni kazni s preizkusno dobo pet let, je tudi pojasnila, da ob podpisu sporazuma ni bila seznanjena z izsledki sodne preiskave, ker je bila v zaporu. »Takrat sem bila v hudi psihološki stiski in tarča hude medijske gonje. Zdaj sem našla neko stabilnost in lahko z distanco gledam na minule dogodke,« je po poročanju STA dejala Tovšakova. Po njenem mnenju je bil Vegradov posel z Delamarisom eden boljših in takrat ni zlorabila svojega položaja kot direktorica propadlega velenjskega gradbinca.Sodnicaje sprejela preklic Tovšakove, ker sodišče sporazuma ni obravnavalo, zato ta tudi ni začel veljati. Ocenila je, da kakovost priznanja ni takšna, kot jo določa zakon. Sodnica je dejala tudi, da se bo iz sodnega postopka izločila.Zagovornik Tovšakoveje novembra sicer podal pisni predlog za izločitev dokazov, ki se nanašajo na opravljene hišne preiskave v zadevi Delamaris. Meni namreč, da je bila z njimi kršena ustavna in človeška pravica preiskovancev.Po Tankovih besedah preiskovalna sodnica pri odreditvi hišnih preiskav ni ravnala po zakonu, saj je prepisala predlog tožilstva o odreditvi hišnih preiskav. Morala pa bi povedati svoje utemeljitve predloga tožilstva o hišnih preiskavah, je pojasnil Tanko. Tovšakova, ki je že napovedala, da se glavnih obravnav ne bo udeleževala, pa je zahtevala, da se iz sodnega spisa umakne omenjeni sporazum in vse listine, ki se nanašajo na njena pogajanja o priznanju krivde s tožilstvom.