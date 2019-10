Primorca zaradi konoplje v velikih težavah

Konoplja. FOTO: PU Nova Gorica

KANAL OB SOČI – V petek so policisti PP Nova Gorica v enem od naselij v občini Kanal ob Soči zasegli nasad 80 sadik konoplje. Moškemu in ženski, obema starima 61 let, so odvzeli prostost zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.V soboto, 28. septembra, so na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Novi Gorici pri osumljencih opravili hišno preiskavo in pri tem našli večjo količino delno posušene zelene rastline, za katero obstaja sum, da gre za konopljo. Zasežene rastline so bile poslane v analizo, in če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper oba podali kazensko ovadbo. Oba sta bila po opravljenih nujnih preiskovalnih dejanjih med vikendom izpuščena na prostost.Na območju PU Nova Gorica so letos obravnavali skupno 78, v enakem lanskem obdobju pa 69 kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog. Zaznanih je bilo še 69 (lani 174) prekrškov po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami oziroma za 60 odstotkov manj kot leto poprej.