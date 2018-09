Prijetih več tihotapcev in nelegalnih migrantov

KOPER – V zadnjih treh dneh, od petka od 7. ure do ponedeljka do 7. ure, so policisti na območju koprske policijske uprave obravnavali skupaj 72 oseb, ki so nedovoljeno prestopile slovensko-hrvaško mejo. Od tega jih je 43 izrazilo namero, da bodo v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito, 29 jih je bilo vrnjenih na Hrvaško.



Policija je obravnavala po 16 državljanov Alžirije in Pakistana, 13 državljanov Iraka, osem Somalije, pet Sirije, po tri državljane Afganistana, Indije in Irana, dva državljana Jemna ter po enega državljana Maroka, Palestine in Tunizije. Šestintrideset oseb je bilo prijetih na območju PP Ilirska Bistrica, 28 na območju PP Kozina ter osem na območju PP Piran. Voznika pridržana, migranti vrnjeni na Hrvaško V petek popoldne so policisti v Kosezah ustavili osebni avto BMW, ki ga je vozil 41-leti državljan Nemčije, in voznika passata, ki ga je vozil 38-letni državljan Iraka. V prvem vozilu sta bili dve Iračanki, v drugem pa dve Iračanki in en Iračan. Oba voznika sta bila pridržana, saj so potniki v obeh vozili vstopili v Slovenijo nelegalno. Nelegalni migranti so bili vrnjeni na Hrvaško, voznikoma pa bodo kazensko ovadili. Kombi, poln ilegalcev V soboto ob 18.20 so policisti na relacijo Obrov–Materija ustavljali kombi ljubljanskih registrskih oznak, a na znake policije ni ustavil. Vozilo so ustavili pri odcepu za Rožice. Ugotovili so, da je voznik 24-letnik iz Novega mesta, v kombiju pa našli 13 državljanov Pakistana, osem državljanov Somalije, dva državljana Irana, državljana Afganistana in državljana Indije. Od tega je bilo 12 oseb mladoletnih. Vsi so prišli v Slovenijo nelegalno in vsi so zaprosili za mednarodno zaščito. Voznika so pridržali. V Slovenijo s ponarejenim potnim listom Zvečer ob 22.30 pa so policisti na vlaku iz Reke proti Ljubljani pri štirih tujcih odkrili ponarejene potne liste Tajvana. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja jim je bila odvzeta prostost in bodo po usmeritvi okrožnega državnega tožilstva Koper privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrajno sodišče Koper. Njihova identiteta se še ugotavlja, policijski postopki še potekajo.