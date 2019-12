V ponedeljek ob 19.02 sta na cesti Solkan–Plave v občini Kanal trčili osebni vozili. Gasilci iz Nove Gorice so do prihoda policistov zavarovali in osvetlili kraj nesreče, pogasili goreče osebno vozilo, odklopili akumulatorja na vozilih, nevtralizirali razlite motorne tekočini na cestišču in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanih oseb.



Dve poškodovani osebi sta bili z reševalnim vozilom prepeljani v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.