LJUBLJANA – Policisti so v soboto ponoči na Krajnčevi ulici v Ljubljani 31-letniku zasegli 13 ekstazijev in zavitek alufolije, v kateri je bilo okoli pet gramov kokaina, in mu odvzeli prostost. Na podlagi odredbe sodišča so opravili še hišno preiskavo, pri kateri so zasegli manjšo količino konoplje in dve elektronski napravi.



Zoper moškega je bilo pridržanje odpravljeno, po vseh zbranih obvestilih pa bo zoper njega podana kazenska ovadba.