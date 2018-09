Prežal na starejše ženske

Med preiskavo so možje postave ugotovili, da se je moški na tatvine dobro pripravil.

13 drznih tatvin sumijo 34-letnika.

Rado Jože Kerč, komandir Policijske postaje Ljubljana Bežigrad FOTO: PU Ljubljana

LJUBLJANA – Policisti so izsledili in prijeli predrznega tatu, ki je v želji, da bi nezakonito prišel do česa vrednega, dve občanki celo ranil. Že avgusta so ljubljanski varuhi reda in miru prejeli več prijav, da po prestolnici običajno v jutranjih urah kolesari moški in krade starejšim ženskam. Navadno se je zlikovec, gre za 34-letnega Ljubljančana, žrtvi s kolesom pripeljal izza hrbta ter ji iz rok izpulil torbico, cekar, vrečko oziroma kar koli, v čemer je ženska nosila svoje reči. Pri tem je bil zelo nasilen, vlekel je, dokler žrtev stvari ni izpustila, nekatere so pri tem padle in se poškodovale. Eno od njih, napadel jo je konec avgusta na Einspielerjevi ulici, je celo nekaj metrov vlekel po tleh, preden se je vdala in nahrbtnik izpustila. Na srečo se je ženska le lažje ranila, hujše telesne poškodbe pa je utrpela občanka, ki jo je zlikovec napadel 12. avgusta. Na Tržaški cesti se je kot vedno pripeljal izza njenega hrbta ter zgrabil vrečko, v kateri je imela nakupljene stvari pa tudi denarnico. Vrečko je 34-letnik tako močno potegnil, da je Ljubljančanka končala na tleh.Med preiskavo so možje postave ugotovili, da se je moški na tatvine dobro pripravljal. Kako tudi ne, saj ima z izvrševanjem podobnih kaznivih dejanj že precej izkušenj, zaradi česar je bil tudi že obsojen, a ga to očitno ni izučilo. »Občanke je opazoval in čakal, da so prišle v manjše ulice, kjer ni bilo veliko ljudi, čakal jih je v okolici bank in trgovin. Žrtev je vedno napadel izza hrbta in ji tako onemogočil, da bi mu videla obraz in ga pozneje prepoznala. V torbicah, ki jih je ukradel, so imele ženske vedno tudi mobilnik, tako da niso mogle poklicati policije in zaprositi za pomoč,« je delovanje tatu opisal, poveljnik Policijske postaje Ljubljana Bežigrad, kjer so 34-letnika na začetku septembra prijeli. Ljubljančana so z ovadbo za kaznivo dejanje velike tatvine, storjene na predrzen način, za kar je zagrožena do petletna zaporna kazen, privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.Policisti ga sumijo kar 13 tovrstnih tatvin, čeprav so mu za zdaj uspeli spisati ovadbo zgolj za dve, a preiskavo nadaljujejo. Zato vse, ki bi bili žrtev tatu na kolesu, a tega niso prijavili, pozivajo, naj to storijo zdaj. Prav tako pozivajo vse, ki bi bili priča kakšni tatvini, izvršeni na v članku opisani način, da prav tako pokličejo interventno številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad 01 589 60 00.