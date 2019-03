KRANJ – Na Planini v Kranju so policisti zaključili obravnavo današnje prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena tovornjak in kolesar. Okoliščine kažejo na krivdo kolesarja, ki je na križišču prevozil prometni znak stop in trčil v tovornjak, ki je vozil po prednostni cesti. Kolesar je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, poroča PU Kranj.