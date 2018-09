Preveč pil: Silvo 18-krat zabodel svojo ženo Anico

NOVO MESTO – Osem mesecev in pol je minilo od tragedije, ki je pretresla Dolenjsko in Rumanjo vas, ko je njihov sovaščan, 62-letni Silvo Palčič, dvignil roko nad svojo ženo Anico in jo kar 18-krat zabodel z nožem. Kljub trudu domačih, da bi preprečili Silvov agresivni napad in pomagali ranjeni, Anici ni bilo pomoči, izkrvavela je skorajda na pragu domače hiše. »Naša družina po tem dogodku doživlja velike travme. Jezo in strah čutim do brata,« je stanje po dnevu pred zadnjim božičem, ko je smrt priljubljene Anice tako kruto posegla v njeno družino, strnil Silvov brat Jože. ​ ...