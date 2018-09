NOVO MESTO – V petek zvečer so policisti posredovali v okolici Novega mesta zaradi prijave o pretepu. Ugotovili so, da je najprej med prepirom 36-letnik vrgel 37-letniku v avto akumulator in mu razbil vetrobransko steklo. Ta mu ni ostal dolžan, saj je 36-letnik najprej iskal pomoč na urgenci, nato pa policistom prijavil lahko telesno poškodbo.



Enega bodo ovadili zaradi poškodovanja tuje stvari, drugega zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, so sporočili iz PU Novo mesto.