Prestrašen skočil čez ograjo in končal pod kolesi avtomobila

KRANJ – Policisti so v torek popoldne obravnavali povoženje psa, ki je domnevno s skokom preko ograje zaradi pokanja pirotehnike pobegnil z dvorišča. Pes je po trčenju z osebnim avtomobilom poginil.



Ravno pred tem dogodkom so na strani PU Kranj na facebooku objavili kratko anketo, v kateri so uporabnike vprašali, kaj menijo, kako živali doživijo pok petarde oziroma pirotehnike. V enem dnevu je na vprašanje odgovorilo 471 uporabnikov; 460 uporabnikov se zaveda vpliva pokanja na živali, ki to naše početje dojemajo kot paniko, strah in beg, 11 uporabnikov pa je bilo takih, ki so v šali ali zares menili, da pok na živali nima vpliva. Zato policija ponovno opozarja, da če uporabljate pirotehniko, izberite kraj, kjer ne boste motili drugih, če tak kraj sploh obstaja.



Ne plaši živali, ne meči med ljudi, ne povzročaj škode, bodi uvideven, obdrži vse prste, se glasijo osnovni napotki, najboljše pa bi bilo upoštevati tega: odpovej se pirotehniki.