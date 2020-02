Prepričeval jih je, da so trčili v njegovega audija, in zahteval odškodnino

Policiste postaje Nova Gorica je več občanov obvestilo, da jih je neznani voznik na območju Nove Gorice in Solkana poskušal prepričati, da so trčili v njegov osebni avtomobil in ga poškodovali.



Policisti so ugotovili, da je neznani moški, vitke postave, visok približno 170 cm, črnih in kratko pristriženih las, temnejše polti, v italijanskem jeziku poskušal več oškodovancev prepričati, da so z vozilom poškodovali njegov osebni avtomobil audi A3, srebrne barve, italijanskih registrskih oznak. Neznani moški je od oškodovancev tudi zahteval plačilo za domnevno povzročeno materialno škodo na vozilu.



Zaradi razjasnitve okoliščin in velike verjetnosti, da je neznani voznik oškodoval še več ljudi, morebitne oškodovance oziroma vse, ki bi lahko nudili koristne informacije, prosijo, da se zglasijo na PP Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, telefon (05) 303 44 00, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ). Lahko tudi pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 120.