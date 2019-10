LOGATEC – Ob 12.56 je na Tovarniški cesti v Logatcu zagorel motorček kuhinjske nape, zaradi česar se je zakadilo stanovanje in stopnišče.



Gasilci PGD Dolnji Logatec so pogasili požar ter prezračili stanovanje in blok. 10 stanovalcev so gasilci evakuirali na prosto. Poškodovanih oseb ni bilo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.