Na Vodovodni cesti v Ljubljani se je včeraj nekaj pred 18. uro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil.



Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Zapeljal je na nasprotnosmerno vozišče, kjer je trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti.



V vozilu udeleženca so se lažje poškodovali štirje potniki, ki so jih z reševalnim vozilom odpeljali v klinični center.