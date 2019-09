Predsedniku pokazal sredinec, za vrat dobil policista

»Na živce mi gre pomp z zapiranjem prometa«



Policija: Lahko bi ogrožal varnost varovane osebe

LJUBLJANA – Voznik avtomobilaje bil nejevoljen v strnjeni koloni vozil, čakajočih, da jih obvozijo visoki predstavniki, ki so gostovali pri predsedniku države. Policisti so začasno zaprli ves promet, Zoran pa je skozi okno vozila pokazal iztegnjen sredinec. Kamere so menda vse zabeležile.Kot je Zoran zapisal na twitterju, ga je »zaradi iztegnjenega sredinca skozi okno ob cestni zapori pri varovanem prevozu nekaj ur pozneje na domu obiskala policija«. Šlo naj bi za varnostno preverjanje, a Zorana je zmotilo tudi to, da so o »njem vedeli več, kot bi smeli« O njem so menda imeli toliko podatkov, da se je kar zgrozil. »Še v Jugi se s tem ne bi ukvarjali.«Poznavalec mu je odgovoril, da so v »Jugoslaviji nevarne in neugledne ljudi kar preventivno zaprli pred velepomembnimi obiski« in mu svetoval, naj bo v prihodnje pozoren na koledar visokih obiskov.Pahorja je sredi septembra obiskal indijski predsednik. Po besedah Zorana, ni vedel, komu je pokazal sredinec, a ga je iztegnil, ker mu »gre na živce pomp z zapiranjem prometa, ki traja čisto predolgo. Stali smo vsaj tri runde semaforja.« Da mu je na domačih vratih pozvonila policija, je na twitterju potrdila tudi njegova soproga. »Kap me je zadela. Dvakrat. Najprej, ko ti policija na vrata potrka, in še potem, ko ugotoviš, zakaj. Posneli so, preverili, in prišli ‘opozorit’.«Ali je varnostno opozarjanje in obisk policistov v takšnih primerih redni postopek, smo vprašali generalno policijsko postajo. »Iz opisa dogodka ni razviden ne čas ne kraj dogodka, zato ne moremo bolj konkretno pojasnjevati in komentirati varnostnega dogodka in okoliščin opisanega policijskega postopka. Policisti pri varovanju varovanih oseb zelo resno in dosledno preverjajo vsakršno okoliščino, ki bi lahko ogrožala varovano ali varovane osebe. V nekaterih primerih resnosti tovrstnih groženj ni mogoče preveriti na kraju, kjer je grožnja izražena, temveč se to opravi naknadno, kar je verjetno bilo tudi v opisanem primeru.«