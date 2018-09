Predrzni 15-letnik ukradel občinskega mercedesa in bežal pred policisti

KOPER – V ponedeljek so s parkirišča na Istrski cesti odpeljali manjše tovorno vozilo mercedes sprinter s kesonom, na njem pa dvigalo. Ker ima vozilo vgrajen GSM-sprejemnik, so storilca spremljali, ko se je peljal po avtocesti proti Kastelcu.



Odtujeno je bilo vozilo javnega podjetja Marjetica Koper, ki skrbi za čistočo in varnost Kopra in Ankarana. Pri sebi je imel nož Policisti so storilca hitro izsledili, vendar voznik na znake policije ni ustavil, temveč je vijugal po cesti. Ustavili so ga na počivališču Studenec, kjer so mu odvzeli prostost, poroča PU Koper. Pri sebi je imel manjši nož.



Ugotovili so, da je voznik star komaj 15 let in je nastanjen v enem od vzgojnih zavodov. Pred tem je vlomil v vozilo, iz katerega je ukradel ročno uro, zatem pa še v vozilo, od koder je odnesel nahrbtnik s fotoaparatom in jakno. Stari znanec policije Mladoletnik je povezan tudi s krajo vozila, ki se je zgodila v nedeljo. PU Koper so v nedeljo ob 21.26 obvestili, da se osebni avto znamke Volvo srebrne barve pelje skozi predor Markovec proti Ljubljani in da se iz vozila močno kadi.



Policisti so ga dohiteli na stari cesti za Bivje, vendar voznik na znake policistov ni ustavil, dokler ni zapeljal s ceste v trte.



Ugotovili so, da je bilo vozilo ukradeno v Mariboru. Na kraju so prijeli tri mladoletnike (stare 13, 15 in 17 let), eden pa je pobegnil. Tega so izsledili v policijski akciji, ko je ukradel tudi občinsko vozilo.