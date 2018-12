Pred avto ji je skočila deklica

BOVEC – V petek nekaj pred 8. uro so policiste obvestili o prometni nesreči na območju Kobarida, v kateri je voznica avtomobila povozila mlajšo peško (otroka), poroča PU Nova Gorica.



Po prvih zbranih podatkih je 30-letna voznica kie vozila po Volaričevi ulici v Kobaridu. Med vožnjo po ulici je z njene desne strani (v smeri vožnje) na cesto nenadoma skočila mlajša peška – otrok (bila je v spremstvu enega od njenih staršev), voznica pa jo je z vozilom zadela.



Zdravniško oskrbo so ji najprej nudili v ambulanti v Kobaridu, zatem pa so predvidoma lažje poškodovanega otroka odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.



O nesreči je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe, policisti PP Bovec pa iščejo morebitne očividce. Če veste kaj več, se javite policistom PP Bovec (Dvor 44 a, 5230 Bovec) na telefon 05 389 68 50, elektronsko pošto Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , lahko pa tudi pokličete najbližjo policijsko postajo, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.