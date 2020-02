Policisti so bili v sredo obveščeni o drzni tatvini v Šiški. Neznani storilec je oškodovanca doma zamotil s pogovorom o telekomunikacijskih storitvah. Drugi storilec je med tem iz hiše odtujil nakit in tako lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov.



S kraja sta se storilca odpeljala z večjim vozilom temne barve. Opis enega storilca

Moški, star 25–30 let, visok med 170 in 175 cm. Ima lase kostanjeve barve. Oblečen je bil v modro jakno in džins hlače.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja, poroča PU Ljubljana.