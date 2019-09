Poziv policije: ste videli, kako je zbila otroka?

NOVA GORICA – V sredo ob 17.47 so policiste obvestili o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena neznana kolesarka in otrok.



Po prvih zbranih podatkih se je neznana voznica ženskega kolesa rumene barve okoli 17.30 pripeljala po pločniku pred večjo trgovino na Rejčevi ulici in pri tem s kolesom zadela mlajšega pešca, ki je skupaj z enim od svojih staršev stal na pločniku pred vhodom v prodajalno. Neznana kolesarka srednjih let in otrok sta po trčenju padla, pri čemer je mlajša oseba utrpela telesne poškodbe.



Povzročiteljica se je po nesreči sicer ustavila na kraju dogodka, vendar pa staršem otroka ni posredovala vseh svojih podatkov.



Da bi razjasnili okoliščine prometne nesreče, policisti prosijo udeleženo kolesarko kot tudi vse morebitne očividce, ki imajo koristne informacije, da o tem obvestijo policijsko postajo (Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica, telefon 05 303 44 00, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ) oziroma se zglasijo na najbližji policijski postaji ali pa pokličejo 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.