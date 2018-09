Poziv: policija išče roparje lekarne

LJUBLJANA – V petek nekaj po 15. uri so policiste obvestili o ropu lekarne na Celovški cesti.



Po do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ob ogledu sta neznana zamaskirana storilca vstopila v lekarno in od uslužbenk zahtevala denar. Eden od storilcev je imel pri sebi orožje. S kraja sta zbežala z osebnim vozilo, v katerem ju je čakal tretji storilec.



V dogodku ni bila poškodovana nobena oseba, odtujila pa sta nekaj deset evrov, poroča PU Ljubljana.



Storilci so se s kraja odpeljali z vozilom citroen C4 temno sive barve in z nameščenimi ukradenimi registrskimi tablicami KR J1-489.



Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, policisti prosijo, da pokličejo interventno številko 113, anonimni telefon na 080 1200 ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na številko 01 583 37 00.