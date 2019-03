Požar v Železnikih: ni jim uspelo rešiti vseh

ŽELEZNIKI – V četrtek pozno zvečer je gorelo gospodarsko poslopje na območju Železnikov.



Policisti so do jutra zavarovali kraj, aktivnosti pa so potem prevzeli gorenjski kriminalisti.



Okoliščine kažejo, da je zagorelo v kurilnici, ogenj pa se je od tam razširil na gospodarsko poslopje z delavnico ter na del stanovanjske hiše. Pogorela sta kurilnica z delavnico in gospodarsko poslopje, škoda pa je tudi na delovnih strojih in orodju. Poginilo je tudi nekaj živali.



Materialna škoda je velika, pišejo v poročilu PU Kranj.