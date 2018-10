LJUBLJANA – Danes ponoči ob 3.33 je na Šmartinski cesti v Ljubljani, pod kino centrom Kolosej, zagorelo v jedilnici restavracije Puccini. Ogenj se razširil iz omare na mize in stole. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje, ki so požar hitro lokalizirali. Gasilci so prezračili restavracijo in prostore Koloseja.



Natančen vzrok požara ni znan. Nastala je materialna škoda, poroča uprava za zaščito in reševanje.