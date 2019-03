LJUBLJANA – Danes ob 0.48 je v trgovini podjetja Gizmo v BTC ob Šmartinski cesti zagorel tiskalnik.



Večji požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova - Sneberje - Novo Polje.



Nastala je precejšnja materialna škoda, poroča uprava za zaščito in reševanje.