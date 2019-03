Požar v jeseniški bolnišnici zahteval še eno smrtno žrtev

JESENICE – Moški, ki je bil po januarskem požaru v jeseniški bolnišnici v kritičnem stanju, je v UKC Ljubljana podlegel poškodbam, so danes sporočili iz bolnišnice Jesenice. Požar, ki je izbruhnil 29. januarja v eni izmed sob na negovalnem oddelku, je tako zahteval tri žrtve.



Dve osebi sta umrli že na kraju dogodka, tretjo, ki je bila prav tako v sobi, v kateri je izbruhnil ogenj, pa so po požaru s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Danes so v UKC Ljubljana za jeseniško bolnišnico potrdili, da je umrl tudi bolnik, ki je bil premeščen v njihovo ustanovo. V jeseniški bolnišnici svojcem izrekajo iskreno sožalje.



V jeseniški bolnišnici so v ponedeljek po več kot mesecu dni sicer ponovno odprli oddelek za zdravstveno nego in oskrbo, ki je bil v požaru najbolj poškodovan. Soba, v kateri je izbruhnil požar, medtem še naprej ostaja zaprta.



Zaključuje se tudi kriminalistična preiskava vzroka požara. Kot pojasnjujejo pri kranjski policijski upravi, bodo lahko podrobnosti pojasnili šele po zaključku vseh aktivnosti.