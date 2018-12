Požar se je razširil na ostrešje

Zagorelo je v Turnišču.

Policisti so včeraj še ugotavljali, zakaj je zagorelo, prav tako so še ocenjevali višino materialne škode, in ta bo po prvih ocenah kar visoka.

TURNIŠČE – Pred dnevi so z Uprave za zaščito in reševanje prostovoljne gasilce iz Turnišča napotili na gašenje dimniškega požara v Ulici Štefana Kovača v Turnišču. Čeprav so gasilci nemudoma odhiteli tja, so ob prihodu ugotovili, da se je ogenj že razvil v pravi požar in da golta ostrešje stanovanjske hiše.Zato so turniški gasilci prek regijskega centra za obveščanje na pomoč poklicali še kolege iz okoliških prostovoljnih gasilskih društev. S skupnimi močmi je okoli 50 gasilcev iz PGD Turnišče, PGD Nedelica, PGD Gomilice in PGD Renkovci požar ukrotilo, pogasili so ga okrog 7.20, domači gasilci iz PGD Turnišče pa so ostali še dlje in izvajali požarno stražo. Policisti so včeraj še ugotavljali, zakaj je zagorelo, prav tako so ocenjevali višino materialne škode, in ta bo po prvih ocenah kar visoka.Te dni so imeli gasilci tudi drugod po državi precej dela z gašenjem požarov. Prav tako včeraj je okrog 3. ure zaradi napake na električni napeljavi zagorelo v Domanjševcih, a hujših posledic ni bilo, približno 20 minut po polnoči pa je na avtocestnem počivališču Dul pri Trebnjem zagorelo v predelu motorja osebnega avtomobila. Požar so še pred prihodom gasilcev uspešno pogasili lastnik in policisti. Saje so v dimniku stanovanjskih hiš zagorele še v naselju Žerjav v občini Črna na Koroškem, na Velikem Mlačevem, Trbonjah in Predolah.