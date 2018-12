Požar povsem uničil brezglutensko pekarno, izdelkov ne bo

DOMANJŠEVCI – Danes, v četrtek, je z Goričkega prišla žalostna novica za vse uživalce kruha in peciva brez glutena. Najprej so namreč iz Policijske uprave (PU) Murska Sobota sporočili, da so bili policisti nekaj po 3. uri obveščeni o požaru v občini Šalovci. Pozneje se je potrdilo, da je zagorelo v pekarni Vitapek v Domanjševcih, prvi pekarni brez glutena v Sloveniji. Lastnik Borut Perkič je sporočil, da je do požara prišlo v proizvodnih prostorih. Zunanjost objekta po njegovih besedah ni poškodovana, je pa uničena vsa proizvodnja, kar ni staljeno, je prekrito s sajami, tako da ni več uporabno.



Perkič še čaka izvedence, tako da bo več o škodi znano v prihodnjih dneh. Na srečo v požaru, do katerega je prišlo zaradi električne napeljave, ni bil nihče poškodovan. Materialna škoda je velika, poleg tega pa bodo prizadeti vsi tisti, ki uživajo kruh, pecivo in druge izdelke brez glutena. Ta je primeren predvsem za tiste, ki bolehajo za celiakijo. Pekarna bo do nadaljnjega zaprta, kako bo v prihodnje, pa tudi še ni znano.



»Spoštovane stranke, spoštovani kupci! Žal vam moram sporočiti manj veselo novico. Pekarna Vitapek je do nadaljnjega zaprta! Žal smo utrpeli požar v proizvodnih prostorih pekarne in je uničeno skoraj vse. Kako bo v prihodnje, vas bomo sproti obveščali,« je sporočil Perkič.