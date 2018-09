KRANJ – Ob 17.25 je v gorenjski prestolnici na Kidričevi cesti zagorelo v stanovanju, kjer je prišlo do požara v kuhinji stanovanja. Smodila se je pozabljena hrana na štedilniku, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj, ki so v stanovanju našli nezavestno osebo, jo iznesli in predali reševalcem NMP. Posodo so odstavili s štedilnika in stanovanje prezračili. Oseba je odpeljana v SB Jesenice.