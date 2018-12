Požar ga bo stal skoraj milijon

LJUBLJANA – »Štejte si v dobro, da ste krivdo priznali in prevzeli odgovornost ter tako pustili dober vtis na sodišče, oškodovance in družbo.« Te besede ljubljanske okrožne sodnice Ane Testen so bile včeraj namenjene Ismetu Silahiću, ki je obsojen povzročitve splošne nevarnosti iz malomarnosti, ker je v soboto, 26. oktobra 2013, na strehi stolpnice na Ulici Matije Tomca 2 med sanacijo strehe z odprtim ognjem povzročil enega večjih požarov zadnjih let. Ognjeni zublji so uničili zgornjih devet stanovanj, brez doma je začasno ostalo 34 ljudi. Skupno so jih morali evakuirati 150. ...