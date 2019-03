GROSUPLJE – Ob 3.12 je na Kosovelovi cesti v Grosuplju v podjetju Omiplast zagorelo na liniji za predelavo plastike, ogenj pa se je razširil po ventilacijskem omrežju, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Grosuplje in Šmarje-Sap so požar pogasili, objekt in ventilacijo temeljito prezračili in pregledali s termovizijsko kamero. Poškodovani sta dve proizvodni liniji.