Ponoči zgorela tri vozila

SLAP – V torek ob 21.49 je bila policija obveščena o požaru na Slapu pri Vipavi. Zgorela so tri neregistrirana stara vozila. Požar so pogasili gasilci PGD Vipava, Podnanos in GRC Ajdovščina, škode pa je za približno 1000 evrov. V prtljažnem prostoru enega vozila so bile tudi stare, odslužene in prazne jeklenke, vendar niso povzročile nobene nevarnosti.



Vzrok požara ni bil ugotovljen. Oškodovanec ni podal predloga za pregon kaznivega dejanja (sum poškodovanja tuje stvari), zato bodo policisti na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali pisno poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.