Policisti v lov na pobeglega: 18-letnik ob skoraj dva tisočaka

LAČNA GORA – Policisti PP Slovenska Bistrica so v ponedeljek ob 18.50 na Partizanski ulici v Oplotnici, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, z laserskim merilnikom hitrosti izmerili, da je voznik osebnega avtomobila vozil kar 117 km/h. Ob upoštevanju tolerance to pomeni, da je vozil s hitrostjo najmanj 111 km/h, kar je najmanj 61 km/h več od dovoljene.



Voznik policistom na kraju prekrška ni ustavil, ampak je vožnjo z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval. Kmalu po storitvi prekrška sta ga policista izsledila v Lačni Gori. Ugotovila sta, da gre za 18-letnega voznika začetnika. Seznanila sta ga z dvema prekrškoma, in sicer s prekoračitvijo hitrosti v naselju in da ni ravnal po predpisanem znaku pooblaščene uradne osebe, ko ni ustavil na znak rdeče luči.



Proti vozniku so že podali enotni obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Mariboru. Predpisana kazen za prekoračitev hitrosti je 1200 evrov in 18 kazenskih točk ter za neupoštevanje predpisanega znaka policista 500 evrov in pet kazenskih točk.