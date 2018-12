Policisti tri najstnike ujeli s travo

TOLMIN – V sredo zvečer so policisti na območju Tolmina imeli v postopku tri mlajše osebe (18-letnika in dva starejša mladoletnika), pri katerih so našli štiri kovinske mlinčke z delci posušene zelene rastline in en manjši PVC-zavojček, v katerem so bili prav tako delci posušene zelene rastline, so sporočili iz PU Nova Gorica.



Zasežene rastlinske delce so policisti poslali v analizo, in če bo potrdila, da gre za konopljo, bodo policisti PP Tolmin zoper 18-letnika uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedano drogo, zoper druga dva pa podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitve zakonodaje.