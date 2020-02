Policisti na domu obiskali moška, ko so odprli vrata, so imeli kaj videti (FOTO)

FOTO: PU Celje

Žalski policisti so konec preteklega tedna opravili več hišnih preiskav na območju PP Žalec. Ugotovili so, da 38-letna moška z žalskega območja na svojih domovih, vikendu ter v zapuščeni hiši, ki je njuna skupna last, gojita konopljo.Pri enem od njiju so v kletnih prostorih odkrili dva prirejena prostora za gojenje konoplje in okoli 190 sadik. Konopljo in opremo za gojenje so mu zasegli. Zasegli so mu tudi okoli pol kilograma posušene konoplje, manjšo količino konopljine smole in gotovino, za katero sumijo, da jo je pridobil s prodajo prepovedane droge. Hišno preiskavo so opravili tudi v počitniški hišici na območju PP Celje, kjer je imel prav tako posebej prirejen prostor za gojenje konoplje, v katerem trenutno ni imel sadik. Našli in zasegli so manjšo količino posušenih delcev konoplje.Pri drugem so v kletnih prostorih našli in zasegli dva šotora, prilagojena za gojenje konoplje, na podstrešju pa še dodatni prostor za gojenje konoplje. Zasegli so mu tudi okoli 150 sadik konoplje ter nekaj posušene konoplje.Hišno preiskavo so žalski policisti opravili tudi v stanovanjski hiši na žalskem območju, ki je skupna last moških. V hiši sta imela tri prostore, prirejene za gojenje konoplje, ob hiši še dva večja šotora. V hišnih prostorih so našli dober kilogram posušenih delcev konoplje, v šotorih pa okoli 570 sadik konoplje.Skupno so zasegli več kot 900 sadik konoplje, okoli dva kilograma posušenih delcev konoplje, manjšo količino konopljine smole in več opreme za gojenje konoplje.Oba sta bila s kazensko ovadbo zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186/1 KZ-1 privedena k preiskovalnemu sodniku, ta pa jima je odredil pripor.Grozi jima zaporna kazen od enega do 10 let.