Policisti in gasilci v Savi zaman iskali otroka

LJUBLJANA – Ljubljanski gasilci in policisti so popoldne v reki Savi pri črnuškem mostu iskali osebo. Kot so za STA pojasnili na policiji, so okoli 13.20 prejeli prijavo, da naj bi v vodo padel otrok. Aktivirali so helikopter SV, vendar pri pregledu terena niso našli ali opazili nobene osebe. Po navedbah policije naj bi šlo za napačno informacijo.



Gasilci so pregledali širše območje Save na vodi in ob brežini, prav tako so območje iz zraka pregledali s pomočjo helikopterja Slovenske vojske (SV), so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.



Vodja gasilske intervencije Blaž Kovač je za STA dejal, da so tudi s pomočjo čolna in potapljačev prečesali strugo od Tacna do Črnuč, vendar osebe niso našli, intervencijo pa so zaključili.



Z dodatnim zbiranjem obvestil so po navedbah policije ugotovili, da je ob prijavi s strani prijaviteljice prišlo do napačne informacije. Pojasnili so še, da do tega trenutka niso prejeli prijave o pogrešanju otroka.