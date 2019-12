Policija sporočila tragično vest, poškodbe so bile prehude

Potrjen primer nevarne nalezljive bolezni v osnovni šoli

V eni od osnovnih šol je bil potrjen primer obolelega otroka z ošpicami, so potrdili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Šola je bila obveščena o preventivnih ukrepih in da obstaja nevarnost okužbe necepljenih otrok. Vsi, ki so bili z otrokom v stiku in jih je epidemiološka služba NIJZ lahko identificirala, so bili o tem obveščeni. Osebe, pri katerih se pojavijo