Policija sporočila podrobnosti bombnega napada v Mariboru

Andrej Kolbl je pojasnil podrobnosti. FOTO: Policija

MARIBOR – Mariborski kriminalisti so priprli 35-letnika, ki je konec septembra lani poskušal z ročno bombo oropati bankomat v Mariboru.Kriminalisti so 23. septembra lani obravnavali kaznivo dejanje velike tatvine in kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva ter promet z njim, je pojasnil pomočnik vodje SKP PU Mariborin opisal dogajanje: »Do trgovskega centra v Mariboru so se pripeljale neznane osebe. Odšle so do bankomata in na njem s primernim orodjem zlomile zaslon. Skozi nastalo odprtino so storilci v notranjost bankomata odvrgli ročno bombo M52 P3. Zaradi eksplozije je prišlo do poškodovanja bankomata in objekta. Takoj za tem so ugotovili, da so vrata trezorja bankomata ostala nepoškodovana in da bankovcev ne bo mogoče odtujiti, zato so kraj zapustili, ne da bi si kar koli prisvojili.«Z dejanjem so oškodovali lastnika bankomata za okoli 9000 evrov, na trgovskem centru pa je nastala materialna škoda približno 5000 evrov. Kriminalisti so nesporno potrdili, da je omenjenih kaznivih dejanj osumljen 35-letni Mariborčan. Kdo so njegovi sostorilci, še preiskujejo.Isti osumljenec je utemeljeno osumljen tudi velike tatvine 19. in 21. oktobra lani v Limbušu. Tam je prerezal žičnato ograjo in vlomil v objekt. Iz skladiščnega prostora je ukradel različno orodje in s tem podjetje oškodoval za okoli 5000 evrov. Kriminalisti so ga aretirali 12. marca, 14. marca so ga privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Mariboru, ta pa mu je po zaslišanju odredil pripor.