Policija sporočila: električni tok poškodoval občana

NOVA GORICA – V nedeljo ob 12.22 so bili policisti OKC PU Nova Gorica s strani Regijskega centra za obveščanje obveščeni o varnostnem dogodku na območju Šempetra pri Gorici, kjer je pri popravilu baromata (visokotlačni čistilnik) domačina stresel električni tok.



Poleg policistov so bili na kraj s strani pristojne službe napoteni tudi reševalci, ki so mu na kraju nudili zdravniško oskrbeli in ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, so sporočili s PU Nova Gorica.



Novogoriški policisti so tujo krivdo izključili in bodo glede obravnavanega primera na podlagi vseh ugotovljenih dejstev s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.