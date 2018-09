Policija razkriva podrobnosti prometne nesreče, zaradi katere je nastal kaos

Gorenjska avtocesta je med razcepom Koseze in Šmartnim proti Karavankam, kjer se je danes zgodila huda prometna nesreča, ponovno odprta. Zastoj ostaja, poroča prometnoinformacijski center. Prav tako ni več nevarnosti zaradi vožnje v nasprotno smer Po zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja prometne nesreče so policisti zapisali, da je 73-letna voznica z osebnim vozilom toyota na uvozu Šmartno in Gameljne zapeljala na avtocesto v smeri Ljubljane v napačno smer. »Po približno 300 metrih vožnje je čelno trčila v 38-letnega voznika kombiniranega vozila renault traffic, ki je pravilno pripeljal po prehitevalnem pasu. Vozilo povzročiteljice je ob trčenju obrnilo in odbilo na vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal 48-letni voznik kombiniranega vozila mercedes vito, ki je trčil v povzročiteljico. V nesreči je bil udeležen še voznik (56-letni tujec) osebnega vozila opel mokka. Povzročiteljica je na kraju prometne nesreče umrla, voznik traffica je utrpel hude telesne poškodbe, potnik v njegovem vozilu ter voznik mercedes vita in potnica so se lažje poškodovali, medtem ko voznik mokke in potnica v nesreči nista bila poškodovana. Zaradi opravljanja ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic je bila avtocesta med priključkoma Šmartno in Brod zaprta, promet je bil preusmerjen na vzporedno cesto. Zdaj je avtocesta ponovno odprta,« poroča PU Ljubljana.Policisti zbiranje obvestil o prometni nesreči nadaljujejo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.