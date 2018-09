Policija razkriva: Bežali z avtom, pod vplivom alkohola

LJUBLJANA – V soboto dopoldan se je na območju ljubljanskega Rudnika odvijala prava filmska policijska akcija, o kateri smo že poročali . Predstavnica ljubljanske policije za odnose z javnostmipa nam je razkrila, kaj se je natančno dogajalo: »Policisti PU Ljubljana so bili danes dopoldne obveščeni, da se po Rudniku vozijo osebe z OA Renault twingo vijolične barve ter kršijo javni red in mir. Policijska patrulja je na Mihovem štradonu vozilo izsledila in pričela ustavljati, kar pa voznik ni upošteval in s pospešeno vožnjo nadaljeval.Vozilo je nato ustavilo v bližini naslova Mihov štradon 22, od koder so osebe zbežale iz vozila. V bližini kraja ustavitve je bil nato dobljen voznik. «Policija je opravila preizkus alkoholiziranosti, katerega rezultat je bil 0,87 mg/l. Prav tako je bilo ugotovljeno, da voznik ne posreduje vozniškega dovoljenja, zato mu je bilo vozilo zaseženo, je še sporočila predstavnica PU Ljubljana