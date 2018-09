Policija prijela Ljubljančana (34): žrtev je za seboj vlekel več metrov

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Bežigrad so v preteklem tednu odvzeli prostost 34-letnemu Ljubljančanu, ki je utemeljeno osumljen storitve dveh kaznivih dejanj velike tatvine, storjenih na predrzen način, pri čemer sta dve osebi utrpeli telesne poškodbe. S kazensko ovadbo je bil priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor, so sporočili iz PU Ljubljana.



V avgustu so pri PU Ljubljana prejeli več prijav o drznih tatvinah, predvsem v jutranjem času, ki jih je izvrševal moški na kolesu, njegove žrtve pa so bile starejše ženske. Način izvršitve kaznivih dejanj je bil identičen, in sicer se je s kolesom pripeljal izza hrbta žrtve in ji z ramena ali iz roke strgal torbico, cekar ali vrečko. Dejanja je izvrševal nasilno, saj je predmete, ki jih je poskušal odtujiti, s silo vlekel, dokler ga žrtev ni izpustila. Pri tem so bile oškodovanke v več primerih tudi poškodovane. Zaradi načina izvršitve dejanja žrtve storilca niso videle v obraz ali zelo slabo, kar je tudi oteževalo preiskavo. Policisti na podlagi zbranih obvestil in dokazov 34-letniku za zdaj utemeljeno očitajo dve veliki tatvini na predrzen način, kaznivo dejanje hude telesne poškodbe in kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. Vlekel jo je več metrov 12. 8. 2018 je denimo 34-letnik na Tržaški cesti s kolesom pripeljal izza hrbta izbrane žrtve in ji s silo iz roke strgal nakupovalno vrečko z nakupljenimi stvarmi in denarnico. Pri sunkovitem potegu je padla po tleh in se hudo poškodovala. Podobno dejanje je izvršil 25. avgusta 2018 na Einspielerjevi ulici v Ljubljani, ko se je s kolesom od zadaj približal ženski in ji z ramena s silo strgal nahrbtnik. Ta je pri tem prijela za naramnico nahrbtnika in padla po tleh, napadalec pa jo je za seboj še vlekel nekaj metrov, dokler ni izpustila nahrbtnika. Pri tem se je lažje poškodovala.



Policisti so napadalca izsledili in prijeli 2. septembra 2018 na Kongresnem trgu, kjer mu je bila odvzeta prostost. Pri tem mu je bilo med drugim tudi zaseženo kolo, s katerim je izvrševal kazniva dejanja. Na podlagi odredbe sodišča so pri njem opravili hišno preiskavo, pri kateri sicer niso bili najdeni predmeti, ki so bili odtujeni oškodovankama zgoraj opisanih kaznivih dejanj, so pa bili najdeni predmeti, ki so bili uporabljeni pri izvrševanju kaznivih dejanj. Prav tako je bila najdena črna ženska torbica z vsebino, za katero se utemeljeno sumi, da izvira iz drugega kaznivega dejanja, izvršenega na podoben način. 34-letnik je bil že obravnavan in obsojen zaradi podobnih kaznivih dejanj. Na tatvine se je dobro pripravil Med obravnavo je bilo ugotovljeno, da se je storilec na izvršitev dobro pripravil: čakal in opazoval je ženske, da so te peš prišle v manjše, neobljudene ulice. Vedno jih je napadal od zadaj. Ker to pri žrtvi, predvsem starejši, povzroči šok (ob tem so imele v torbicah vedno tudi mobilni telefon, tako da niso mogle poklicati na 113), so bile odvisne od pomoči morebitnih mimoidočih ali pa so dejanja prijavile naknadno. Policija išče morebitne žrtve in očividce Policisti kriminalistično preiskavo nadaljujejo, ob tem pa naprošajo vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije oziroma so bili priča kakšnemu podobnemu dogodku in ga še niso prijavili, da pokličejo na številko 113 ali na PP Ljubljana Bežigrad na številko 01 589 6000. Informacije lahko sporočijo tudi na anonimni telefon na številko 080 1200.



Policisti svetujejo, da s seboj ne nosimo večjih količin denarja niti PIN-kod za bančne kartice, predvsem pa naj upokojenci ne dvigujejo celotnih pokojnin, denar pa naj imajo spravljen v notranjih žepih oblačil. Izogibajo naj se ulicam in podhodom, v katerih ni veliko ljudi oziroma prometa. Kdor je bil žrtev kaznivega dejanja, naj si poskuša, če je mogoče, zapomniti opis storilca. Če ga ne vidi v obraz, naj si poskuša zapomniti njegova oblačila ali obutev, prevozno sredstvo in smer bega. Okolico naj opozori na kaznivo dejanje z vpitjem in pričam pove, v katero smer beži storilec. Priče naj ob tem takoj obvestijo policijo.