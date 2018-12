Policija prestregla pošiljko petard, kazen je bila visoka

BISTRICA OB SOTLI – V četrtek ob 15.35 uri je policist PMP Bistrica ob Sotli pri mejni kontroli na mednarodnem mejnem prehodu Bistrica ob Sotli na vstopu v Republiko Slovenijo, pri 38-letnemu domačinu v vozilu našel in zasegel pirotehnična sredstva, ki jih je po določbah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih spadajo v kategorijo F2 pirotehničnih izdelkov, ki jih je prepovedano imeti v posesti.



Našel in zasegel je dva zavoja po 10 kosov petard "XTREME SUPER TOP", zavoj po 20 kosov petard "XTREME COMMANDOS" in zavoj po 100 komadov petard "PIRAT", vse v originalni embalaži. Zasežena pirotehnična sredstva po določbah ZEPI sodijo v kategorije F2. Skupaj je bilo zaseženih 140 kosov petard kategorije F2. Zoper kršitelja bodo izvedli hitri postopek z odločbo za plačilo globe v višini 400,00 EUR in stranska sankcija odvzema pirotehničnih izdelkov.