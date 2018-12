Policija preklicala iskanje: tako je končal pogrešani Jonathan

LJUBLJANA – Policija je preklicala iskanje pogrešanega Jonathana Reida Luskina (25).



Ljubljansko policijsko upravo so 23. decembra okoli 9. ure obvestili, je bilo na območju Iškega vintgarja v okolici Ljubljane najdeno okostje.



Policisti so opravili ogled kraja najdbe trupla, a niso našli znakov kaznivega dejanja. Inštitutu za sodno medicino so podali zaprosilo za potrditev identifikacije človeškega okostja. Zdaj so prejeli obvestilo, iz katerega je razvidno, da gre za pogrešanega Jonathana.



Ta teden so se že pojavila ugibanja, ali gre morda za posmrtne ostanke od 22. junija letos v Sloveniji pogrešanega 25-letnika. Njegova mati Susan Stone, ki je bila v nenehnem stiku s slovenskimi oblastmi, je za Slovenske novice potrdila, da čakajo na identifikacijo najdenega okostja. Zadnjo noč je preživel v ljubljanskem hostlu Starša Jonathana, ki je v Slovenijo poleti prispel z Dunaja med svojim potovanjem po Evropi, sta bila v tednih po sinovem izginotju pri nas. V pomoč sta jima bila ameriška ambasada in ameriški zvezni preiskovalni urad FBI. Zadnjo noč (23. junija), preden se je za Jonathanom izgubila vsaka sled, je prebil v ljubljanskem hostlu H20.