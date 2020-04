Policija ogorčena: Nekaterim nič, popolnoma nič ne strezni glave!

Prehiter voznik. FOTO: Ppp Maribor

Prehiter motorist. FOTO: Ppp Maribor

Le nekaj ur po tragični prometni nesreči, v kateri je v soboto zvečer na cesti med Kamnico in Mariborom ugasnilo življenje nedolžnega 56-letnega voznika, dve osebi pa sta bili poškodovani, policisti ugotavljajo, da »nekaterim nič, popolnoma nič ne strezni glave! Tudi smrtne žrtve ne. Bi človek komentiral: saj ni res! Pa je.«Preberite tudi:V neposredni bližini včerajšnje tragedije smo danes popoldan, samo v 20 minutah ugotovili dve kršitvi, kakršni sta včerajvodili v smrtno prometno nesrečo - nepravilni prehitevanji. Fotografije so dovolj zgovorne, so sporočili iz mariborske policijske uprave in dodali, da so vse svoje aktivnosti usmerili v to, da skušajo izboljšati stanje prometne varnosti.Kot smo poročali se je sobotna tragedija zgodila, ko je voznik (32) je v desnem preglednem ovinku začel prehitevati kolono vozil pred seboj v trenutku, ko je iz nasprotne strani pripeljal 56-letni voznik osebnega avtomobila. V trčenju je bil 56-letni voznik tako hudo poškodovan, da je umrl na kraju nesreče, 32-letni voznik in njegov 38-letni sopotnik pa sta bila lažje poškodovana. Elektronski alkotest je pri povzročitelju prometne nesreče pokazal 0,65 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zato mu je bil odrejen strokovni pregled.